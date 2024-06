Alternativen - Zapier

Workast

workast.com

Workast ist die beste Projektmanagementplattform für Slack-Teams. Workast hilft Teams dabei, Projekte, Aufgaben, Ereignisse, Kunden und Aufgaben einfach zu verwalten. Melden Sie sich mit Ihrem Slack-Konto in weniger als einer Minute an und behalten Sie den Überblick über die Arbeit in Slack und Work...