Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Yordex Smart POs helfen Unternehmen dabei, die Kosten für die Rechnungsbearbeitung um bis zu 75 % zu senken, die Transparenz zu verbessern, den Cashflow zu optimieren und erfolgreiche Käufer-/Lieferantenbeziehungen aufzubauen. Intelligente POs nehmen die Situation aktiv in die Hand. Nach dem Absenden stellen sie sicher, dass die Arbeiten bis zur endgültigen Zahlung abgeschlossen werden, ohne dass Sie sich so wenig wie möglich daran beteiligen müssen. Sie führen einen automatischen Abgleich, einen automatischen Empfang und eine automatische Zahlung durch, wodurch Sie viel Zeit sparen. Starten Sie Yordex praktisch ohne Unterbrechung Ihrer aktuellen Prozesse. Im Gegensatz zu anderen AP-Lösungen gibt es bei Yordex keine teure und zeitaufwändige Neugestaltung der Prozesse, sodass Sie Ihre Kapitalrendite vom ersten Tag an maximieren können.

Kategorien : Business Spesenverwaltungssoftware

Website: yordex.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Yordex verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.