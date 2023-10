Yahoo! Mail ist ein E-Mail-Dienst, der am 8. Oktober 1997 vom amerikanischen Unternehmen Yahoo!, heute eine Tochtergesellschaft von Verizon, gestartet wurde. Es bietet vier verschiedene E-Mail-Pläne: drei für den persönlichen Gebrauch (Basic, Plus und Ad Free) und einen weiteren für Unternehmen. Seit Januar 2020 ist Yahoo! Mail hatte 225 Millionen Benutzer. Benutzer können über die Webmail-Schnittstelle, auf die sie über einen Standard-Webbrowser zugreifen können, auf ihre Postfächer zugreifen und diese verwalten. Einige Konten unterstützten auch die Verwendung von Standard-Mailprotokollen (POP3 und SMTP). Seit 2015 können Benutzer auch E-Mail-Konten von Drittanbietern mit dem Webmail-Client verbinden. Viele Jahre lang konnten Benutzer Konten entweder mit „@yahoo.com“ oder „@ymail.com“ oder einem nationalen Konto eröffnen Domain („@yahoo.fr“ in Frankreich, „@yahoo.co.uk“ im Vereinigten Königreich, „@yahoo.it“ in Italien usw.). Derzeit ist Yahoo! Ermöglicht Benutzern nur die Registrierung von „@yahoo.com“-Konten.

Website: mail.yahoo.com

