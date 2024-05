WP ERP ist die Idee von weDevs, einem Team aus WordPress-Entwicklern, Denkern, Supportmitarbeitern und Vermarktern. Das Unternehmen startete im Dezember 2008 als Blog-Plattform. Damals entwickelten wir WordPress-Plugins, schrieben Entwicklungs-Tutorials, benutzerdefinierte PHP-bezogene Artikel und mehr über eine Subdomain. Im Mai 2012 startete unser Unternehmen als kleines Webentwicklungs-Startup mit neuem Selbstvertrauen und einer stärkeren Vision neu. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung hochwertiger und skalierbarer benutzerdefinierter PHP-Anwendungen mit WordPress zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Unser Ziel ist es, Plugins und Themes bereitzustellen, die mit den neuesten Entwicklungstrends und Best Practices ausgestattet sind. Wir lieben Einfachheit und Intuitivität, daher sind alle unsere Plugins als Frontend konzipiert. WP ERP ist die bahnbrechende Unternehmenslösung in der WordPress-Branche. Wir begannen 2015 mit der Arbeit an WP ERP und veröffentlichten 2016 die erste Beta-Version. Damals gab es in WordPress keine Plugins, die alle Aspekte eines Unternehmens abdeckten und es Unternehmen ermöglichten, alles selbst über eine einzige Lösung zu verwalten. Unser Ziel war es von Anfang an, WP ERP zur Komplettlösung für Kleinunternehmer zu machen, mit der sie alle ihre Anforderungen über eine einzige Plattform verwalten können. WP ERP bietet somit einen Mehrwert auf folgende Weise: --> Es ist für Benutzer leicht zu bedienen und zu warten, -> Es gibt Eigentümern die Kontrolle über den Betrieb, -> Es ist selbstverwaltbar. Wir sind jetzt eine Familie von 27 kostenlosen und 50 Premium-Plugins und über 8000 aktiven Installationen von WP ERP. Wir sind außerdem eine Familie von über 70 engagierten Mitgliedern, die qualitativ hochwertige Produkte und Inhalte planen, entwickeln und pflegen, die kundenorientiert sind. Bei der Erstellung unserer Plugins und Inhalte berücksichtigen wir sorgfältig die Präferenzen und Bedürfnisse der Benutzer. Ein engagiertes Support-Team unterstützt die Benutzer rund um die Uhr und kümmert sich um ihre Probleme.

