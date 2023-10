WorkFlowy ist ein einfacher webbasierter Outliner, der von Mike Turitzin und Jesse Patel im Rahmen eines Y Combinator-Startup-Camps erstellt wurde. Die Idee zu Workflowy entstand aus Patels früherer Berufserfahrung im Projektmanagement und seiner Frustration über den Mangel an nützlichen Tools. Das zentrale Merkmal der App ist eine textbasierte verschachtelte Liste. Die Romanautorin Emma Donoghue schrieb in The Guardian, dass dieser Aspekt der Software es ihr erlaube, „verirrte Ideen“ zu erfassen und zu organisieren. Die App basiert auf einem Freemium-Geschäftsmodell und ihre unkomplizierte, listenartige Oberfläche wurde als „aufgeräumt“ beschrieben ." von PC World im Jahr 2013 und „minimalistisch elegant“ von The Atlantic im Jahr 2016. Seit seiner Einführung hat Workflowy das entwickelt, was Geek Wire als „eine kultähnliche Anhängerschaft“ beschreibt.

Website: workflowy.com

