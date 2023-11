Workast ist die beste Projektmanagementplattform für Slack-Teams. Workast hilft Teams dabei, Projekte, Aufgaben, Ereignisse, Kunden und Aufgaben einfach zu verwalten. Melden Sie sich mit Ihrem Slack-Konto in weniger als einer Minute an und behalten Sie den Überblick über die Arbeit in Slack und Workast, erstellen Sie schnell Aufgaben und sehen Sie, was zu erledigen ist, egal wo Sie arbeiten möchten.

Website: workast.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Workast verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.