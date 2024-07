Wordscope ist ein umfassendes KI-Tool, das den Prozess der Übersetzung von Dokumenten rationalisieren soll. Es bietet ein umfangreiches Portfolio an Funktionen, um Qualität und Konsistenz bei allen Übersetzungen sicherzustellen. Das Tool nutzt neuronale maschinelle Übersetzung, um die Produktivität zu steigern. Wordscope ermöglicht die Speicherung und Wiederverwendung von Übersetzungen mit privaten Übersetzungsspeichern und verhindert so Redundanz. Eine umfassende Terminologiedatenbank hilft dabei, die Konsistenz über verschiedene Arten von Inhalten und Medien hinweg aufrechtzuerhalten. Das Tool profitiert außerdem von öffentlichen Übersetzungsspeichern, die die Verwendung von Übersetzungen von offiziellen mehrsprachigen Websites ermöglichen. Zu den weiteren Funktionen gehören ein vergleichendes Überarbeitungstool für die Genauigkeit des Originaltexts, Qualitätskontrolltools zur Fehlererkennung und Synonymlisten zur Verbesserung des Stils. Es ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Projekten durch mehrere Übersetzer und bietet so Vielseitigkeit für umfangreiche Arbeiten. Das Tool unterstützt eine große Auswahl an Sprachen. Zusätzlich zu seinen technischen Möglichkeiten ist Wordscope für den Fernzugriff konzipiert und ermöglicht Übersetzungen von überall auf einem MAC oder PC. Insgesamt dient Wordscope als Komplettlösung für professionelle Übersetzer mit dem Ziel, Produktivität und Umsatz zu steigern.

Website: pro.wordscope.com

