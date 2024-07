Wonderslide ist ein KI-gestützter Präsentationsersteller, der eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, beeindruckende Präsentationen zu entwerfen. Mit Wonderslide können Benutzer ihre Folienentwürfe hochladen und der KI-Designer findet mithilfe eines neuronalen Netzwerks schnell das perfekte Design für ihre Präsentation. Die fertige Präsentation steht in wenigen Sekunden zum Download bereit. Eines der Hauptmerkmale von Wonderslide ist die einfache Möglichkeit, mit nur einem Klick Änderungen am Design oder Farbschema einer Folie vorzunehmen. Der KI-Designer kümmert sich um alle notwendigen Anpassungen, sodass Benutzer keine unnötigen Einstellungen vornehmen müssen. Das Tool ermöglicht auch Anpassungen und Branding, sodass Benutzer Farben, Schriftarten und Stile auswählen können, die zum Markenbuch ihres Unternehmens passen, und allen Folien ein Logo hinzufügen können. Die freundliche Interaktion ist ein weiterer Vorteil von Wonderslide, da es nahtlos mit PowerPoint- und Google Slides-Dateien funktioniert. Der KI-Designer ordnet und richtet alle Elemente aus und gibt eine Datei zurück, die Benutzer bei Bedarf weiter bearbeiten können. Wonderslide ist bei Fachleuten aus mittleren und kleinen Unternehmen beliebt, die beim Entwerfen von Präsentationen Zeit sparen und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren möchten. Es ist besonders vorteilhaft für Personen wie Vertriebsmitarbeiter, Personalmanager und Marketingmitarbeiter, die nicht viel Zeit mit dem Design verbringen können. Das Tool bietet eine kostenlose Testphase von 7 Tagen, in der Benutzer unbegrenzt Entwurfsdateien bearbeiten und Designs in der Vorschau anzeigen können. Wonderslide bietet außerdem flexible Preispläne, darunter einen Jahresplan mit 40 % Rabatt und einen Monatsplan, der den Benutzern vollen Zugriff auf alle Funktionen bietet. Es sind auch Enterprise-Pläne verfügbar, die Anpassungsoptionen bieten, um den spezifischen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Ziel von Wonderslide ist es, in Zukunft den Folienaufbau mit Tabellen, Diagrammen und Schemata zu verbessern und aus Benutzerdaten beeindruckende Grafiken und Diagramme zu erstellen. Benutzer werden ermutigt, ihr Feedback mit dem Team zu teilen, um sich kontinuierlich zu verbessern.

Website: wonderslide.com

