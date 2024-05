WhoIsHostingThis.com ist ein Webmaster-Tool, mit dem Sie herausfinden können, welchen Webhost eine Website verwendet. Die meisten Webmaster-Tools haben mit dieser einfachen Frage zu kämpfen: Wer hostet wirklich eine Website? NetCraft.com könnte Ihnen beispielsweise den Eindruck vermitteln, dass HostGator.com von The Planet gehostet wird. Offensichtlich ist es das nicht – es wird von HostGator gehostet! -aber sie mieten Platz im Rechenzentrumsbereich von The Planet. Die Kenntnis des echten Webhosters ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie dringend eine DMCA-Beschwerde einreichen, Verleumdungsunterlagen einreichen oder einen DDoS-Angriff melden müssen. WhoIsHostingThis.com nutzt mehrere Datenquellen, um genauere Ergebnisse zu liefern, außerdem stellt es Bewertungen von Webhosting-Marken, ein Hosting-Vergleichstool und einen DMCA-Takedown-Service bereit. Das Tool wurde in der New York Times, LifeHacker und Download Squad vorgestellt. Es wird auch von der britischen Regierung und der Association of Chief Police Officers im Vereinigten Königreich zum Aufspüren von Website-Hosts verwendet.

Website: whoishostingthis.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit WhoIsHostingThis verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.