Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für What Font Is auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows, Linux.

Das Font Finder-Tool von What Font Is ist eine KI-gestützte Lösung, die es Benutzern ermöglicht, Schriftarten aus jedem Bild zu identifizieren. Das Tool verfügt über einen Katalog mit über 900.000 indizierten Schriftarten, die entweder kommerziell oder kostenlos sein können. Benutzer können einfach ein Bild hochladen und die gewünschte Schriftart auswählen. Die Font Finder AI zeigt dann über 60 ähnliche Schriftarten an, die entweder heruntergeladen oder gekauft werden können. Das Tool nutzt fortschrittliche KI, um Schriftarten in 90 % der Fälle zu erkennen, und für die restlichen 10 % sind Fehler meist auf minderwertige Bilder zurückzuführen. Das System ist in der Lage, Schriftarten unabhängig vom Herausgeber, Hersteller oder Hersteller zu erkennen, sodass Benutzer in den von einem Kunden bereitgestellten Quellen nach einer bestimmten fehlenden Schriftart suchen oder eine Schriftart identifizieren können, die ihnen optisch ansprechend erscheint. Das Tool bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die das hochgeladene Bild zugeschnitten, optimiert und eingegeben werden kann, um Ergebnisse zu erzielen. Das Font Finder-Tool enthält außerdem zusätzliche Funktionen wie einen Web-Font-Generator, einen Bildeditor zum Teilen von Buchstaben und Anpassen der Helligkeit sowie eine Suchfunktion nach Preis, um Schriftarten nach ihren Kosten zu filtern. Das Font Finder-Tool eignet sich für Designer, Vermarkter und alle, die regelmäßig mit Schriftarten arbeiten und eine präzise und zuverlässige Methode zur Identifizierung von Schriftarten benötigen. Mit einer großen Schriftartendatenbank und einem fortschrittlichen KI-System gilt Font Finder als eines der besten Tools zur Schriftartensuche.

Website: whatfontis.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit What Font Is verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.