WegoPro ist eine revolutionäre Plattform zur Modernisierung und Vereinfachung von Geschäftsreisen und -ausgaben. WegoPro genießt das Vertrauen führender Unternehmen auf der ganzen Welt und bietet eine Komplettlösung für das Geschäftsreise- und Spesenmanagement. Geschäftsreisen: Mit WegoPro können Sie Ihre Geschäftsreisen ganz einfach buchen, verwalten und kontrollieren – umfangreiches Inventar, moderne Benutzeroberfläche und alle Checks and Balances, die Sie benötigen. Mit über 800 Fluggesellschaften und 600.000 Hotels zur Auswahl bietet WegoPro das beste Reiseinventar. Und mit unserer modernen Benutzeroberfläche können Sie sofort einsteigen und mit der Buchung beginnen. Spesenverwaltung: Mit WegoPro Expenses können Sie Spesen unterwegs einreichen, mit einem einzigen Klick genehmigen und alle Daten in Ihre Buchhaltungssysteme einfließen lassen – was alle Beteiligten weitaus effizienter macht als zuvor. WegoPro Expenses ist flexibel gestaltet. Sie können es einzeln oder zusammen mit Business Travel nutzen. Verfügbar für Web, iOS und Android. Erfahren Sie mehr unter www.wegopro.com

