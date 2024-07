Vouchery.io ist eine Omnichannel-Marketingplattform, die Marken dabei hilft, personalisierte Marketingaktionen zu automatisieren und dadurch den ROI der Werbung zu steigern. Unsere programmierbare API-basierte Infrastruktur ermöglicht es, in jedem Schritt der Customer Journey rechtzeitig das relevanteste Angebot auszulösen, um Maßnahmen voranzutreiben und die Kundenbindung an allen Berührungspunkten zu gestalten. Vouchery Promo Hub kann problemlos in jede Marketingplattform eines Drittanbieters integriert werden und gewährleistet so die Verteilung von Gutscheinen in Echtzeit per E-Mail, SMS oder Messaging-Apps wie WhatsApp. Alles darauf ausgelegt, weniger Rabatte zu gewähren und mehr Engagement zu erzielen.

Website: vouchery.io

