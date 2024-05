Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Die Viva.com Group, ehemals Viva Wallet, ist eine führende europäische Technologiebank für Zahlungen in 24 Märkten. Wir sind in 17 Sprachen und 9 Währungen tätig und unterstützen weltweit über 30 Zahlungsmethoden. Die kostenlose App, viva.com | Terminal kann mühelos auf Smartphones oder anderen über 985 unterstützten Gerätetypen eingerichtet werden und verwandelt diese Geräte effektiv in anpassbare Point-of-Sale-Terminals, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Nach dem Herunterladen der App kann Ihr Unternehmen von unterwegs problemlos verschiedene Zahlungen verarbeiten, den Lagerbestand verwalten und auf Verkaufsanalysen zugreifen. Diese Kombination aus Mobilität, Kosteneffizienz und einer benutzerfreundlichen Oberfläche macht viva.com | Terminal-App, die sich hervorragend für kleine Unternehmen, Pop-up-Events und abgelegene Standorte eignet. Mit den Verschlüsselungs- und Tokenisierungsdiensten von viva.com erhöhen wir die Sicherheit und bieten eine zusätzliche Schutzebene bei Zahlungen. Dies stellt sicher, dass Sie vor potenziellen Sicherheitsproblemen und Strafen geschützt sind. Hauptmerkmale: Kontaktloses Bezahlen, Trinkgeld sammeln, papierlose Quittungen, Verbindung zu Druckern, Echtzeit-Verkaufsdaten, Schichten verwalten, Lokalisierung, Zahlungen offline verarbeiten, Hauptvorteile: – Reduzieren Sie Ihre Transaktionsgebühren auf 0 % und profitieren Sie vom einzigartigen Cashback-Konzept von viva.com. – Erhalten Sie Ihr Geld sofort nach jeder Transaktion mit unserem Real- Zeitabrechnungsfunktion. Kein tage- oder wochenlanges Warten mehr auf den Erhalt des Geldes! - Mit viva.com | Terminal und Tap auf jedem Gerät – Sie können Zahlungen direkt auf Ihrem iPhone oder Ihren Android-Geräten akzeptieren oder aus über 985 unterstützten Gerätetypen wählen!

