Bestätigen Sie die Datenerfassung mit der integrierten Plattformüberprüfung. Die digitale Infrastruktur wird überprüft. Das System wird von Benutzern verwaltet und von Verihubs mit technischer Beratung und Benutzerüberprüfung integriert. Verihubs ist eine Identitäts- und Risikoentscheidungsplattform für Indonesien. Wir haben mehr als 290 führende Unternehmen/Start-ups in verschiedenen Sektoren, darunter Banken, Fintech, E-Commerce, Versicherungen und anderen digitalen Sektoren, dabei unterstützt, Betrugsfälle zu verhindern. Unsere KI-basierte Gesichtserkennungstechnologie (FR) wurde vom National Institute of Standards and Technology (NIST) in Indonesien auf Platz 1 in Bezug auf Leistung und Genauigkeit eingestuft und ist in dieser neuen Ära der digitalen Beschleunigung zu einem festen Bestandteil der Betrugsprävention geworden. Auf unsere Lösungen vertrauen BCA – die größte Privatbank Indonesiens, IFG (eine der größten staatlichen Versicherungen), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA und viele andere Branchenführer.

