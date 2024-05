Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Operationalisierung des Emissionsmanagements. Quantifizieren und melden Sie ganz einfach Scope 1-, 2- und 3-Emissionen zu Compliance-Zwecken und legen Sie gleichzeitig Unternehmensziele und Netto-Null-Initiativen fest und verfolgen Sie diese. Validere ist ein SaaS-Unternehmen für Messung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV), das Energieorganisationen dabei unterstützt, unzusammenhängende, unvollständige Daten in klare und sofort umsetzbare Wege zur finanziellen und ökologischen Wertschöpfung umzuwandeln. Über 50 der führenden Energieunternehmen Nordamerikas verlassen sich auf die Technologie und die multidisziplinären Experten von Validere, um ihre physischen und ökologischen Güter zu verstehen und sich klar und einfach in einem immer komplexer werdenden Umfeld zurechtzufinden. Validere hat es sich zur Aufgabe gemacht, den menschlichen Wohlstand zu verbessern, indem es die Energieversorgungskette effizient und nachhaltig gestaltet. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Houston, Calgary und Toronto.

validere.com

