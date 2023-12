Valid Eval ist ein Online-Bewertungssystem für Organisationen, die schwierige Entscheidungen treffen und verteidigen. Es bietet Einblicke in den Entscheidungsprozess, beleuchtet die Details der Bewertungen der Gutachter und reduziert gleichzeitig die Subjektivität und minimiert Voreingenommenheit. Valid Eval zeigt die normalerweise verborgenen Kriterien, die in komplexen Bewertungen verwendet werden, an und organisiert sie, was die Verantwortlichkeit des Bewerters und das Vertrauen in die Ergebnisse erhöht. Es basiert auf allgemein anerkannten Prinzipien der Kognitions- und Verhaltenswissenschaft und verwendet speziell entwickelte Rubriken – Leistungsstandards und Bewertungskriterien –, die in Absprache mit Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden. Valid Eval synthetisiert und kontextualisiert verschiedene Antworten von Bewertern, die über einschlägiges Fachwissen verfügen, und liefert so klares, prägnantes und glaubwürdiges Feedback, das die Menschen leicht priorisieren und darauf reagieren können. V

