Usedesk ist eine Kundensupportplattform zur Automatisierung, Analyse und Verbesserung des Kundenservice, die dazu beiträgt, die Kundenbindung zu erhöhen. 1. Bearbeitung aller Anfragen, Bewertungen und Erwähnungen zu Ihrem Unternehmen in einem einzigen Fenster. Es besteht keine Notwendigkeit, zwischen Messengern, Chats, sozialen Netzwerken, E-Mails, Anwendungen, Bewertungsseiten und Foren zu wechseln. Alles ist an einem Ort gespeichert. 2. Hochgeschwindigkeitsunterstützung für automatisierte Routinearbeiten: Vorlagen, Trigger und automatische Antworten. Speichern Sie den Chatverlauf und beantworten Sie häufig gestellte Fragen automatisch, um mehr Zeit für ungewöhnliche Situationen und Fragen zu haben. 3. Analytik: die Arbeit der Abteilung, des Agenten, des Zeitraums. Wählen Sie die Bedingungen und analysieren Sie die Ergebnisse in praktischen Tabellen. Wie schnell jeder Mitarbeiter antwortet, wie viele Anfragen bearbeitet werden und wie zufrieden die Kunden sind, ist jetzt mit einem Klick im Berichtbereich völlig klar. Wir wissen, wie anspruchsvoll der Kundenservice sein kann und geben unser Bestes, kein seelenloses System, sondern ein umfassender und freundlicher Kundenservice zu sein: - Teilen Sie unser Wissen offline und online: in Webinaren, Meetups und Konferenzen. - Bilden Sie die besten Kundendienstmanager aus. - Und immer da, um zu helfen :)

Website: usedesk.com

