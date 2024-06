Upwards verbindet täglich Tausende von Familien mit den besten lokalen Betreuern, um eine sichere, erschwingliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung bereitzustellen. Als landesweit beliebtestes Netzwerk geprüfter, lizenzierter und geprüfter Betreuer bietet Upwards Familien eine stressfreie Möglichkeit, Kinderbetreuung bei den besten, von Eltern geprüften Betreuern in ihrer Region zu entdecken, kennenzulernen und zu buchen. FINDEN SIE DIE PERFEKTE BETREUERIN FÜR IHRE FAMILIE MIT AUFWÄRTS Finden Sie Kindertagesstätten, Kindermädchen und Babysitter, die den individuellen Bedürfnissen Ihrer Familie entsprechen. Unabhängig von Ihrem Zeitplan, Ihrem Budget oder Ihren besonderen Unterkünften können Sie mit Upwards ganz einfach Anbieter finden und überprüfen, um die perfekte Lösung für Ihr Kind zu finden. Viele Betreuer durchlaufen beim Beitritt zu Upwards einen Hintergrundüberprüfungsprozess, aber Eltern haben auch die Möglichkeit, über die App eine umfassende Bewertung anzufordern, bevor sie sich mit Kinderbetreuern treffen. Treffen Sie sich virtuell und sparen Sie Zeit mit der UPWARDS-App Wir verstehen, dass es entscheidend ist, die richtige Betreuungsperson zu finden, und dass Ihre Zeit als Eltern begrenzt ist. Upwards macht es Eltern und Betreuern ganz einfach, sich zu vernetzen, zu chatten und virtuelle Rundgänge und Interviews zu planen, um problemlos die richtige Passform zu gewährleisten. Sobald Sie Ihren Partner gefunden haben, können Sie die Kinderbetreuung ganz einfach direkt über die Upwards-App anfordern und planen. Beobachten Sie, wie Ihr Kind wächst und sich entwickelt Upwards-Betreuer haben Zugang zu Hunderten von Bildungsaktivitäten und Lehrplänen, die dafür sorgen sollen, dass Kinder ständig lernen und sich weiterentwickeln. Alle Aktivitäten umfassen umfassende Anleitungen, die auf jede Altersgruppe zugeschnitten sind (Säuglinge, Kleinkinder, Vorschulkinder und Kinder im schulpflichtigen Alter), sowie Hinweise für Eltern, die ihnen helfen sollen, den Unterricht zu Hause fortzusetzen. Betreuer können ganz einfach Foto- und Videoaktualisierungen über die Upwards-App teilen, damit Eltern keinen Moment verpassen. VERBINDEN SIE SICH MIT DER UPWARDS-COMMUNITY Erhalten Sie über das Upwards Community-Forum die Unterstützung, die Sie von anderen Familien in Ihrer Nachbarschaft benötigen. Erhalten Sie Antworten auf Fragen zu Kinderbetreuung, Verhalten und Entwicklung, Eltern-Hacks und schwierigen Themen von lokalen Experten für Kinderbetreuung und Früherziehung. Sobald Ihre Fragen beantwortet sind, können Sie sich auch über kinderfreundliche Aktivitäten und Unternehmungen mit Ihren Kleinen in Ihrer Nachbarschaft austauschen und mehr darüber erfahren. Listen Sie Ihre Pflegedienste auf Bewerben Sie sich, um dem größten Pflegenetzwerk in Amerika beizutreten, um lokale Familien für die Betreuung von Kindertagesstätten, Kindermädchen oder Babysittern in Ihrer Nachbarschaft zusammenzubringen. Sammeln Sie Bewertungen von Eltern und bauen Sie Ihr Upwards-Betreuerprofil auf, um Zertifizierungen, Erfahrungen, Terminverfügbarkeit und Ihre Pflegephilosophie mit Familien in Ihrer Gemeinde zu teilen.

