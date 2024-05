Brex für D2C-Marken und Content-Ersteller in Indonesien. UpBanx ist Brex für D2C-Marken und Content-Ersteller in Indonesien. Wir helfen unseren Kunden, ein ertragreiches Geschäftskonto zu eröffnen, Finanzierungen zu erhalten, Transaktionen zu verwalten und Web3-Projekte zu starten – alles an einem Ort. In Indonesien gibt es über 700.000 D2C-Marken und Content-Ersteller. Wenn wir sie alle bedienen, ergibt sich eine Marktchance von 14 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Website: upbanx.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit UpBanx verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.