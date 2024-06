UltraScriber ist eine Webanwendung, mit der Sie stundenlange Audio- und Videodateien automatisch und in wenigen Minuten transkribieren können. Außerdem wird eine Zusammenfassung und automatische Kategorisierung der Transkription erstellt. Schließlich bietet es eine professionelle Ansicht, in der Sie das Transkript in Absätzen mit Zeitstempeln und der Identifizierung der Person, die in jedem Absatz spricht, visualisieren können.

Kategorien : Productivity Transkriptionssoftware

Website: ultrascriber.com

