BOS ist eine Low-Code/No-Code-Plattform, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, Webanwendungen schnell und einfach zu erstellen und bereitzustellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit UBOS können Benutzer APIs wie ChatGPT, Dalle-2 und Codex von OpenAI nahtlos integrieren und sogar benutzerdefinierte ML-Modelle verwenden. Sie können auch benutzerdefinierte Admin-Client- und CRUD-Funktionen erstellen, um Verkäufe, Lagerbestände, Verträge und mehr effektiv zu verwalten. Darüber hinaus ermöglicht UBOS Benutzern die Erstellung dynamischer Dashboards, die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln und Innovationen für ihr Unternehmen vorantreiben. Außerdem können Benutzer problemlos Chatbots erstellen, um den Kundensupport zu verbessern und ein echtes Omnichannel-Erlebnis mit mehreren Integrationen zu schaffen. Die All-in-One-Cloud-Plattform von UBOS kombiniert Low-Code-/No-Code-Tools mit Spitzentechnologien, um Webanwendungen skalierbar, sicher und und einfach zu verwalten. Zu den Tools gehören ein Low-Code/No-Code-Node-Red-Flow-Builder für Integrationen und ETL, ein Appsmith UI Builder für interne Tools, ein erweiterter UI-Editor von UBOS.tech, ein No-Code-Datenbanktool wie Airtable und vieles mehr . UBOS bietet außerdem eine AI Creator-Funktion zum Erstellen von UI-Widgets mit ChatGPT, einen Bereitstellungsmanager für CI/CD und App-Vorlagen zum Erstellen oder Installieren zusammengesetzter Apps. UBOS verfügt über einen Arbeitsbereich, der als zentraler Bereich für die Verwaltung von Tools und Diensten fungiert. UBOS hilft Unternehmen außerdem dabei, ihre Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und das Wachstum mit Low-Code-Cloud-Lösungen voranzutreiben. Die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit der Plattform sind die Grundpfeiler einer erfolgreichen Softwareentwicklung. Zu seinen Funktionen gehören ein KI-Assistent basierend auf LLM/GPT-3-Modellen, ein hochmodernes Ökosystem visueller Entwicklungstools, Hintergrundarbeiter und Automatisierungsdienste sowie ein nahtloser Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit. Die fortschrittliche Integrationslösung von UBOS stellt eine Verbindung zu jeder Datenquelle her, lässt sich in alle Legacy- oder externen Systeme integrieren und führt Geschäftsprozesse problemlos aus. Insgesamt ist UBOS eine benutzerfreundliche Low-Code-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, einfach und schnell leistungsstarke Webanwendungen zu erstellen.

Website: ubos.tech

