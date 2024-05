Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Tyler Technologies (NYSE: TYL) bietet integrierte Software- und Technologiedienstleistungen für den öffentlichen Sektor. Die End-to-End-Lösungen von Tyler ermöglichen es lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Behörden, effizient und transparent mit den Bewohnern und untereinander zusammenzuarbeiten. Durch die Verbindung von Daten und Prozessen über unterschiedliche Systeme hinweg verändern die Lösungen von Tyler die Art und Weise, wie Kunden umsetzbare Erkenntnisse über Chancen und Lösungen für ihre Gemeinden gewinnen. Tyler hat mehr als 40.000 erfolgreiche Installationen an fast 13.000 Standorten mit Kunden in allen 50 Bundesstaaten, Kanada, der Karibik, Australien und anderen internationalen Standorten. Tyler wurde mehrfach für sein Wachstum und seine Innovation ausgezeichnet, unter anderem auf der GovTech 100-Liste von Government Technology. Weitere Informationen über Tyler Technologies, ein S&P 500-Unternehmen mit Hauptsitz in Plano, Texas, finden Sie unter tylertech.com.

Website: tylertech.com

