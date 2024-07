Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

TutorEva ist ein von GPT betriebenes KI-Tool, das darauf abzielt, Schülern pädagogische Unterstützung und Lösungen zu bieten. Dieses Tool erleichtert in erster Linie die Hausaufgaben- und Prüfungsvorbereitung, indem es rund um die Uhr KI-gesteuerte Lösungen anbietet. Die Dienstleistungen von TutorEva reichen von der Lösung spezifischer, vom Benutzer hochgeladener Fragen bis hin zur Bereitstellung von Anleitungen für die Erledigung einer Gesamtaufgabe. Es ist für die Bearbeitung von Anfragen aus einem breiten Spektrum universitärer Fächer konzipiert. Es verfügt über mehrere Funktionen, darunter AI CourseMate, das Kursbücher und Dokumente integrieren kann, um die Notendurchschnittsnote zu verbessern, und DocSolver, das es Benutzern ermöglicht, eine ganze Aufgabe zur Lösung hochzuladen. Darüber hinaus bietet TutorEva Zugriff auf von Experten überprüfte Lösungen für beliebte Lehrbücher und ein interaktives KI-Nachhilfesystem mit detaillierten, geführten Erklärungen. TutorEva bietet zeitnahe und detaillierte Unterstützung, die mit personalisierter Anleitung und anschaulichen Erklärungen über Interaktionen auf Chatbot-Ebene hinausgeht. Darüber hinaus bietet es Benutzern eine Plattform zum Stellen von Fragen, wodurch der Lernprozess interaktiver wird. TutorEva kann über die TutorEva-Erweiterung auch Hilfe bei Hausaufgaben in Lehrbüchern und bei Schwierigkeiten beim Online-Lernen leisten. Diese Erweiterung erleichtert das Zuschneiden und Lösen von Fragen direkt auf dem Bildschirm des Benutzers und erhöht so die Effizienz des Online-Lernens. Tutoreva wird stets als Studienpartnerin beschrieben, die nicht nur bei der Lösung von Problemen, sondern auch bei der Vorbereitung auf Hausarbeiten und Prüfungen unterstützt.

