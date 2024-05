TrustPulse ist eine eigenständige Social-Proof-App, die sich in alle Website-Plattformen einschließlich WordPress integrieren lässt. Sie müssen über ein TrustPulse-Konto verfügen, um dieses Plugin nutzen zu können. Klicken Sie hier, um mit der TrustPulse FOMO-App zu beginnen. TrustPulse wird mit einem benutzerfreundlichen Social-Proof-Benachrichtigungs-Builder geliefert, mit dem Sie schöne WordPress-FOMO-Popups erstellen können, die nachweislich konvertieren. Sie können die Nachricht, Farben, Bilder und mehr anpassen, um Ihre FOMO-Social-Proof-Benachrichtigungen an Ihre Website anzupassen. Bei TrustPulse können Sie zwischen zwei Arten von FOMO-Kampagnen wählen: * Letzte Aktivität: Zeigen Sie einen Live-Stream von Website-Aktivitäten wie WooCommerce-Käufen, Registrierungen auf Mitgliederseiten, E-Mail-Anmeldungen und mehr an. * On-Fire: Zeigen Sie die Anzahl der Personen an, die in einem bestimmten Zeitraum Maßnahmen auf Ihrer Website ergriffen haben. Mit dem TrustPulse WordPress FOMO-Plugin konnten Benutzer einen sofortigen Anstieg der Conversion-Rate verzeichnen.

Website: trustpulse.com

