Tracksy ist ein generatives KI-System, das Musikschaffenden dabei helfen soll, ihre Ideen zum Leben zu erwecken, indem es ihnen ermöglicht, ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einzigartige und lizenzfreie Musik zu erstellen. Das System soll benutzerfreundlich und für alle Fachkenntnisse zugänglich sein und Musikschaffenden eine kostenlose Plattform bieten, auf der sie mit der Entwicklung eigener Songs beginnen können. Tracksy bietet eine vielfältige Auswahl an Stilen und Genres, darunter Elektronik und EDM, und stellt Beispieltitel bereit, die als Inspiration für die Musikkreation verwendet werden können. Jeder Sample-Track ist mit seiner Stimmung, seinem Genre und seiner Dauer beschriftet, sodass Musikschaffende den richtigen Soundtyp für ihre Bedürfnisse auswählen können. Was Tracksy einzigartig macht, ist der Einsatz generativer KI-Technologie zur Erstellung originaler und lizenzfreier Musik, was bedeutet, dass Musikschaffende die von ihnen generierten Titel für jeden Zweck verwenden können, ohne eine Urheberrechtsverletzung befürchten zu müssen. Insgesamt bietet Tracksy eine innovative Lösung für Musikschaffende, die ihrer Kreativität mit der KI-Musikgenerierung freien Lauf lassen möchten. Die Benutzerfreundlichkeit und die Vielfalt der Optionen der Plattform bieten einen zugänglichen Ausgangspunkt für Musiker aller Niveaus, und ihr einzigartiger Ansatz zur Musikerstellung macht sie zu einer spannenden Ergänzung der KI-Musiktools-Landschaft.

Website: tracksy.ai

