Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für The Local Denmark auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows, Linux.

The Local ist das größte englischsprachige Nachrichtennetzwerk in Europa mit sechs Millionen Lesern jeden Monat. Tägliche Nachrichten sind der Kitt der Gesellschaft und definieren die Themen, die uns als Gemeinschaft am Herzen liegen. Wir erfassen die Essenz von Nationen, indem wir die Geschichten finden, die uns sagen, wer wir sind und wer die anderen Menschen dort drüben sind, indem wir Barrieren abbauen und uns einander näher bringen.

Website: thelocal.dk

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Local Denmark verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.