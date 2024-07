Die Art Newspaper gilt als angesehene Fachzeitschrift im globalen Bereich der bildenden Kunst und bietet umfassende Berichterstattung über internationale Nachrichten und Ereignisse. Diese englischsprachige Publikation mit Hauptsitz in London und New York ist ein Eckpfeiler eines von Umberto Allemandi gegründeten Netzwerks von Titeln, deren Ausgaben in Italienisch, Französisch, Russisch, Chinesisch und Griechisch erhältlich sind. Mit seiner großen Reichweite und maßgeblichen Stimme bleibt The Art Newspaper eine wichtige Ressource für Kunstliebhaber weltweit.

Website: theartnewspaper.com

