TestFreaks arbeitet mit globalen Marken wie HP, Electrolux, Brother und LG sowie Online- und Offline-Händlern auf allen Kontinenten zusammen. TestFreaks bietet aggregierte Rezensionen, Bewertungen und Videoinhalte zusammen mit proaktiven Lösungen zum Sammeln, Moderieren und Verwalten von UGC, Verkäuferbewertungen und Fragen und Antworten. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Testbereich bietet TestFreaks eine der preisgünstigsten Lösungen auf dem Markt. Mit seiner großen Präsenz in den nordischen Ländern, im Nahen Osten, in Australien und anderswo ist TestFreaks ein Name, dem Einzelhändler und Kunden gleichermaßen vertrauen können.

