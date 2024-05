Bezahlung läuft ohne Schmerzen. Massenzahlungen ohne Bank. Schnellere Zahlungen ohne Gebühren. Sicherere Zahlungen ohne Stress. Telleroo verringert das Risiko von Massenzahlungen für Geschäftsinhaber, interne Finanzteams, Buchhalter und Buchhalter. Sie können Zahlungsabläufe ganz einfach vorbereiten und dann bei Bedarf Geld auf ein geschütztes E-Geld-Konto einzahlen. Es ist sicherer, als Dritten Zugriff auf Geschäftsbanken zu gewähren, und weitaus weniger Aufwand als die Abwicklung von Bankmandaten, Massenzahlungsdiensten und Datei-Uploads. Wenn ein Zahlungslauf bereit ist, füllen Sie einfach das Konto auf und die Zahlungen werden sofort oder zu Ihrem geplanten Datum gesendet. Telleroo verfügt über eine bidirektionale Synchronisierung mit Xero und verbindet sich mit anderen Zahlungs- und Gehaltsabrechnungslösungen wie Employment Hero, Staffology, ExpenseIn und SafeHR. Sie können auch eine Zahlungsdatei von Sage, QBO oder anderswo hochladen, um Zahlungen in Sekundenschnelle zu senden. Erteilen Sie Ihren Teamkollegen die Erlaubnis, Zahlungen zu erstellen, zu prüfen und zu genehmigen, und verhindern Sie so den CEO-Engpass. Telleroo benachrichtigt Sie, wenn Bankdaten aktualisiert werden, ein neuer Mitarbeiter/Lieferant hinzugefügt wird oder wenn ein Empfängername vollständig, teilweise oder nicht mit dem Bankkontoinhaber übereinstimmt, was Ihnen einen zusätzlichen Schutz bietet. Sie können sogar Bankdaten von Rechnungen scannen, um das Risiko von Zahlungen an neue Lieferanten zu verringern! Verwenden Sie Telleroo, um in Großbritannien ansässige Lieferanten und Mitarbeiter in GBP zu bezahlen oder um Zahlungen in USD, EUR, AUD, CAD und mehr umzurechnen und zu senden! Wenn Sie ein Xero-Benutzer sind, können Sie internationale Zahlungen abgleichen, ohne den Wechselkurs anpassen zu müssen.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: telleroo.com

