Software zur Analyse des Besucherverhaltens - Beliebteste Apps

Besucherverhaltenserkennungssoftware beobachtet die Aktionen jedes Besuchers innerhalb eines physischen Raums mithilfe verschiedener Datenquellen wie Gäste-WLAN, Personenzählern oder Kameras und verfolgt so einzelne Standorte. Dadurch können physische Veranstaltungsorte tiefere Einblicke in die Interaktionen, Erfahrungen und Motivationen der Besucher gewinnen und Aufschluss über ihre Kundenreisen und ihr Gesamtverhalten geben. Diese Lösungen können auch in soziale Medien, Kundendatenplattformen und andere externe Quellen wie Wetteranwendungen integriert werden, um ein umfassendes Verständnis der Besuchererlebnisse zu ermöglichen. Sobald die Software zur Analyse des Besucherverhaltens mit diesen Datenströmen verknüpft ist, liefert sie stationären Betrieben Erkenntnisse, die denen von E-Commerce-Plattformen aus der Überwachung von Website-Besuchern ähneln. Diese Tools stellen Analyse-Dashboards bereit, um die Besuchshäufigkeit pro Person, demografische Details und Fußgängerverkehrsmuster zu erkennen und so die Optimierung des Veranstaltungsortlayouts und das Verständnis von Faktoren zu erleichtern, die das Besucherverhalten beeinflussen. Das Dashboard könnte Heatmaps enthalten, die die Besucherkonzentration veranschaulichen, und die Möglichkeit bieten, Diagramme und Grafiken basierend auf bestimmten demografischen Kriterien zu segmentieren.