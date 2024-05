Virtuelle Anpasssoftware - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Virtuelle Anprobesoftware ermöglicht es Bekleidungsunternehmen, ihren Kunden detaillierte Größeninformationen anzubieten und so ihre Fähigkeit zu verbessern, gut informierte Online-Bekleidungskäufe zu tätigen. Einzelhändler können benutzerdefinierte Größentabellen für ihre Produkte entwickeln oder Kunden ermöglichen, personalisierte Größenprofile zu erstellen und ihnen Artikel zu empfehlen, die am besten passen. Diese Software kann in E-Commerce-Plattformen oder In-Store-Kioske integriert werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Da es sich bei virtueller Anpasssoftware hauptsächlich um ein kundenorientiertes Tool handelt, muss sie in kundenorientierte Software wie E-Commerce-Plattformen und Personalisierungstools sowie in Backend-Systeme wie E-Commerce-Analysesoftware integriert werden.