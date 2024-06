Video-E-Mail-Software - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Video-E-Mail-Software ermöglicht es Benutzern, personalisierte Videos an E-Mails anzuhängen und so die Kommunikationsbemühungen zu verbessern. Vermarkter nutzen Video-E-Mails, um ihre E-Mail-Kampagnen mit ansprechenden Videoinhalten zu bereichern, während Vertriebsmitarbeiter sie nutzen, um ihre E-Mails an Kunden und Interessenten zu personalisieren. Einige Video-E-Mail-Tools sind speziell für Vertriebs- oder Marketingteams konzipiert und bieten auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Funktionen. Für das Marketing könnten diese Funktionen die Kampagnenplanung, Nachverfolgung und die Möglichkeit zum Hochladen von E-Mail-Listen umfassen. Für Vertriebsteams bieten sie möglicherweise automatisierte E-Mail-Nachverfolgungen und CRM-Software-Integrationen an. Während einige Video-Hosting- und Bildschirm-/Video-Capture-Software Video-E-Mail als zusätzliche Funktion beinhalten, handelt es sich bei vielen Video-E-Mail-Lösungen um eigenständige Tools. Diese Lösungen verfügen oft über E-Mail-Tracking-Funktionen, wie z. B. die Verfolgung von Empfängeraktionen, und lassen sich in gängige E-Mail-Software integrieren, sodass Benutzer weiterhin ihre bevorzugten E-Mail-Dienste nutzen können.