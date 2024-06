Unified Workspaces-Software - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Unified-Workspace-Software konsolidiert verschiedene Anwendungen auf einer einzigen Plattform und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf mehrere Tools, ohne den einheitlichen Arbeitsbereich zu verlassen. Mitarbeiter verlieren im Arbeitsalltag oft wertvolle Zeit durch das Wechseln zwischen Anwendungen oder die Suche nach Informationen. Unified Workspaces lösen dieses Problem, indem sie alle Anwendungen in den Tech-Stack eines Unternehmens integrieren und so die Zeitverschwendung beim Navigieren zwischen verschiedenen Softwaretools reduzieren. Diese Lösungen kombinieren in der Regel beliebte Kollaborations-, Kommunikations- und Cloud-Content-Collaboration-Software, wobei einige Produkte auch in andere gängige Anwendungen integriert werden können. Die Funktionen einheitlicher Arbeitsbereiche können erheblich variieren. Unternehmenslösungen legen häufig Wert auf Sicherheit und bieten Funktionen wie natives oder integriertes Single Sign-On (SSO), Sicherheits-Dashboards für Administratoren und erweiterte native Funktionen. Andere einheitliche Arbeitsbereichsoptionen legen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität und bieten Funktionen wie Passwortspeicher für mehrere Apps und App-übergreifende Aktivitätsfeeds.