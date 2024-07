Through-Channel-Marketing-Software - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Through-Channel-Marketing-Software ermöglicht es Marken, nahtlos mit ihren Channel-Vermarktern, Partnern (wie Einzelhändlern, Agenten, Distributoren und Wiederverkäufern) und Agenturen in Kontakt zu treten, um skalierbare Marketingprogramme durchzuführen. Diese Software erleichtert die Einrichtung anpassbarer Content-Erlebnisse für lokale Vermarkter oder Vertriebspartner sowie die Durchführung digitaler Marketingkampagnen im Namen der Marke. Sie wird auch als Distributed-Marketing-Software bezeichnet und bietet Vertriebspartnern kontinuierliche Marketingunterstützung und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung des Brandings und der Verfolgung der Kanalleistung. Im Gegensatz zu Partnermanagement-Software, die in erster Linie die Kommunikation und den Austausch von Inhalten zwischen dem Unternehmen und seinen Partnern erleichtert, konzentriert sich Through-Channel-Marketing-Software speziell auf die Automatisierung des Marketingprozesses. Es bietet Tools zur Erstellung von Kampagnen und Marketinginhalten und senkt so die Kosten für Unternehmen. Vermarkter nutzen diese Software, um die Finanzierung für lokales Marketing zu optimieren und Werbung und lokale Marketingbotschaften über ihre verteilten Netzwerke zu verbreiten. Im Gegensatz zu Marketing-Automatisierungssoftware, die auch Marketing-Workflows rationalisiert und Kampagnenergebnisse misst, wird Through-Channel-Marketing-Software ausschließlich von Vertriebspartnern verwendet, um Marken zu stärken und den Umsatz zu steigern. Es gibt Marken eine größere Kontrolle über die Verwendung von Marketingmaterialien in verteilten Netzwerken und bietet Partnern gleichzeitig die Flexibilität, Marketinginhalte individuell anzupassen. Software für Through-Channel-Marketing lässt sich häufig in CRM-Software integrieren, sodass Partner Leads und zusätzliche Datensätze für Marketingzwecke hochladen können. Um in die Kategorie „Through-Channel-Marketing“ aufgenommen zu werden, muss ein Produkt: * Ermöglichen Sie Vertriebspartnern den Zugriff auf Marketingmaterialien, Assets und Tools über eine automatisierte Plattform. * Bereitstellung von Lead-Management-Funktionen, einschließlich Lead-Nurturing, Lead-Scoring und Lead-Tracking. * Unterstützen Sie Vertriebspartner bei der Umsetzung effektiver, skalierbarer und markenkonformer Marketingkampagnen. * Bieten Sie Berichtsfunktionen an, um den Erfolg von kanalübergreifenden Marketingprogrammen zu verfolgen, die E-Mails, Veranstaltungen, digitale Werbung und andere Kennzahlen umfassen.