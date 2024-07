Testmanagement-Tools - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Testmanagement-Tools unterstützen Entwicklungsteams bei der Organisation, Verfolgung und Wartung ihrer Softwaretests. Im Gegensatz zu Softwaretesttools oder Testautomatisierungssoftware sind diese Tools nicht für die Durchführung von Tests konzipiert. Stattdessen ermöglichen Testmanagementlösungen Entwicklern, Testfälle und Ergebnisse in einer Repository-ähnlichen Struktur zu speichern, die in umsetzbare Berichte umgewandelt werden kann. Diese Tools lassen sich in Softwaretesttools, Testautomatisierungssoftware und andere Entwicklungstools integrieren. Testmanagementsoftware stellt die Testfälle und Bedingungen bereit, die von Testlösungen verwendet werden. Durch den Einsatz von Testmanagement-Tools können Unternehmen alle Tests, die während der Softwareentwicklung überprüft werden müssen, effizient überwachen und so unternehmensweit einheitliche Testbedingungen gewährleisten.