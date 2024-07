Tabellenkalkulationsprogramm - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Tabellenkalkulationssoftware ist ein digitales Werkzeug zum Organisieren, Analysieren und Bearbeiten numerischer Daten in tabellarischer Form. Benutzer können Raster oder Arbeitsblätter erstellen, in denen Daten in Zeilen und Spalten organisiert sind, und Berechnungen durchführen, Diagramme erstellen und Berichte erstellen. Tabellenkalkulationssoftware wird häufig für Aufgaben wie Budgetierung, Finanzanalyse und Datenverwaltung verwendet.