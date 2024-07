Soziale Netzwerkplattformen - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Über soziale Netzwerke können Einzelpersonen und Unternehmen miteinander in Kontakt treten, um zu kommunizieren und Daten auszutauschen, häufig in einem öffentlichen Forum. In sozialen Netzwerken werden Benutzer durch ein Profil repräsentiert und sie verbinden sich mit anderen Benutzern, die ähnliche Interessen oder Hintergründe haben oder die sie im wirklichen Leben kennen. Der Zugriff auf soziale Netzwerkplattformen erfolgt typischerweise über einen Webbrowser oder eine mobile Anwendung. Unternehmen nutzen soziale Netzwerke für vielfältige Zwecke. Es ermöglicht ihnen, ihre Marke aufzubauen und zu pflegen, indem sie Inhalte teilen oder Marketingmaterialien bewerben. Es kann unter anderem auch für Networking, Werbung oder sogar für den Kundenservice verwendet werden. Unternehmen können Software für soziale Netzwerke in Übereinstimmung mit Software in einer oder mehreren der folgenden Kategorien verwenden: Social Media Management, Social Analytics, Social Media Monitoring, Social Advertising und Social Customer Service.