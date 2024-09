Vertriebsleistungsmanagement-Software - Beliebteste Apps - Anguilla Beliebteste Zuletzt verwendet

Das Hauptziel von Sales-Performance-Management-Tools besteht darin, den Vertriebsfortschritt zu überwachen und zu bewerten, Erfolge zu identifizieren und anzuerkennen oder proaktiv Bereiche anzugehen, die einer Verbesserung bedürfen. Diese Tools liefern Daten über Scorecards sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams und bieten transparente Einblicke in Fortschritte und potenzielle Herausforderungen. Viele Tools verbessern die Sichtbarkeit durch öffentliche Dashboards und Bestenlisten, würdigen leistungsstarke Teammitglieder und motivieren andere. Administratoren können diese Tools nutzen, um Verkaufswettbewerbe zu veranstalten und so den freundschaftlichen Wettbewerb zwischen den Teammitgliedern zu fördern. Führungskräfte nutzen die bereitgestellten Kennzahlen, um Coaching-Sitzungen und Diskussionen zu leiten. Darüber hinaus spielen diese Tools eine Rolle beim Onboarding, indem sie erfolgreiche Prozesse für neue Teammitglieder zugänglich und sichtbar machen. Viele Produkte für das Vertriebsleistungsmanagement lassen sich nahtlos in CRM-Software integrieren.