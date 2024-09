Revenue Operations & Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Albanien Beliebteste Zuletzt verwendet

Revenue Operations and Intelligence (RO&I)-Software organisiert systematisch Interessenten- und Kundendaten über verschiedene interne Geschäftssysteme hinweg und ermöglicht so die Messung und Analyse jedes Touchpoints in der Customer Journey. Dieser zentralisierte Informationsansatz liefert wertvolle Einblicke in den Umsatz und verbessert die Genauigkeit von Verkaufsprognosen. Diese Lösungen erfassen umfassend die Interaktionsaktivität über verschiedene Kanäle hinweg und bewerten die Erfolge und Misserfolge der Kaufreise, um wiederholbare Prozesse zu etablieren, die den Erfolg vorantreiben. Diese von Umsatzteams eingesetzte Software verbessert die Transparenz der Umsatzpipeline, ermöglicht eine verbesserte Kundenkontoverwaltung und ermöglicht die Berichterstattung über die Teamleistung. RO&I-Software bietet Einblicke auf mehreren Ebenen und umfasst Kontakte, Geschäftsfähigkeit, Kontozustand und ganzheitliche Umsatzprozesse. Letztendlich dient RO&I-Software als einzigartige Quelle der Wahrheit für Umsatzdaten und kommt dem Kundenerfolg sowie den Marketing- und Vertriebsteams zugute. Durch die Analyse historischer Daten unterstützen diese Lösungen Unternehmen dabei, einen konsistenten Verkaufsprozess einzurichten, das Käuferverhalten besser zu verstehen und entsprechend zu interagieren. RO&I-Lösungen können Risiken bei Verlängerungsverträgen identifizieren und mindern, indem sie Hinweise zu den effektivsten nächsten Schritten geben. Einige Lösungen bieten auch Einblicke in die Käufergruppe eines Kunden, identifizieren wichtige Entscheidungsträger, verfolgen das Engagement, heben diejenigen hervor, die nicht interagiert haben, und empfehlen die optimale Interaktionshäufigkeit. RO&I-Lösungen werden idealerweise in der gesamten Umsatzorganisation eingesetzt – von Vertretern und Managern bis hin zu Betriebsabläufen und Führungskräften – und tragen zum Umsatzwachstum bei Akquisitions-, Bindungs- und Expansionsbemühungen bei.