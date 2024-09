Einzelhandelsausführungssoftware - Beliebteste Apps - Vereinigte Arabische Emirate Beliebteste Zuletzt verwendet

Retail-Execution-Software dient zur Planung, Verwaltung und Überwachung von In-Store-Aktivitäten in der Konsumgüterbranche (Consumer Packaged Goods, CPG). Diese Tools verbessern die Zusammenarbeit zwischen CPG-Unternehmen und Einzelhändlern und zielen darauf ab, den Verkauf im Geschäft zu optimieren und den Gewinn zu steigern. Merchandiser, Marketingfachleute und Außendienstmitarbeiter in der CPG-Branche nutzen diese Software zur Verwaltung ihrer jeweiligen Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Diese Software kann als eigenständiges Produkt oder als Kombination verschiedener Lösungen angeboten werden. Es lässt sich häufig in Handelsförderungsmanagementsoftware und Einzelhandels-POS-Systeme integrieren, um einen umfassenden Ansatz für das Einzelhandelsmanagement zu bieten.