Software zur Sortimentsplanung für den Einzelhandel - Beliebteste Apps - Barbados

Software zur Planung des Einzelhandelssortiments ermöglicht es Offline-Einzelhändlern, einen Warenmix (Produktvielfalt) und eine Warentiefe (Anzahl der SKUs oder Artikel innerhalb jeder Kategorie) im Geschäft zu entwerfen, der den Erwartungen und der Nachfrage der Kunden entspricht. Indem sichergestellt wird, dass das richtige Sortiment im richtigen Geschäft verfügbar ist, maximiert es das Umsatzpotenzial. Diese Software sammelt und analysiert Daten über Kundenpräferenzen, früheres Kaufverhalten und Reaktionen auf Rabatte und Werbeaktionen und hilft so bei der optimalen Bevorratung des Lagerbestands für jede Filiale. Darüber hinaus kann die Sortimentsplanungssoftware für den Einzelhandel in POS- und Bestandskontrollsysteme für den Einzelhandel integriert werden, um Daten auf Filialebene wie Verkaufszahlen, Kundeninformationen und Lagerbestände zu erfassen und zu analysieren. Diese Erkenntnisse sind für eine effektive Sortimentsplanung in jeder Filiale unerlässlich. Die Software hilft auch bei der Bestandsverwaltung, indem sie Fehlbestände reduziert, Fehlbestände verhindert und Bestseller identifiziert und so eine bessere Bestandsplanung und Kaufentscheidungen unterstützt.