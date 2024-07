Restaurant-Kassensysteme - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Die Point-of-Sale-Software (POS) für Restaurants bietet Kellnern in Restaurants und Bars eine effiziente Möglichkeit, Bestellungen entgegenzunehmen und Zahlungen für mehrere Schecks gleichzeitig abzuwickeln. Diese Software hilft Restaurantmanagern und -besitzern bei der Bewältigung verschiedener Geschäftsanforderungen, von der Abwicklung des täglichen Betriebs bis hin zur Durchführung umfassender Analysen. Bestellungen können an Touchscreen-Stationen oder am Tisch mit mobilen Geräten eingegeben werden, sodass Server ihre Tische einfach verwalten, Bestellungen bearbeiten, Schecks aufteilen und Rabatte anwenden können. Einige Kassensysteme erleichtern die Kommunikation zwischen Servern und der Küche und halten alle über Bestandsengpässe und Verzögerungen auf dem Laufenden. Durch die Ausstattung von Servern mit vielseitiger POS-Software können sie effizienter arbeiten und den Kunden einen besseren Service bieten.