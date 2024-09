Rabattverwaltungssoftware - Beliebteste Apps - Vereinigte Arabische Emirate Beliebteste Zuletzt verwendet

Rabattmanagementsoftware erleichtert die Erstellung und Verwaltung von Rabattprogrammen für Lieferanten und Geschäftspartner. Rabatte sind Anreize, die Lieferanten oder Hersteller ihren Kunden, wie Einzelhändlern und Großhändlern, bieten, eine Mindestmenge an Produkten zu kaufen oder bestimmte Einkaufsziele zu erreichen. Diese Software hilft bei der Verfolgung von Verkäufen und Einkäufen, der Berechnung von Rabatten, der Verwaltung von Rabattauszahlungen und der Dokumentation von Rabattvereinbarungen. Rabattverwaltungssoftware wird in der Regel als eigenständiges Produkt eingesetzt und kann auch in CRM- oder ERP-Systeme integriert werden. Es nutzt Kundendaten aus Unternehmenssystemen und automatisiert die manuellen, sich wiederholenden Aufgaben im Zusammenhang mit dem Rabattprozess. Darüber hinaus umfassen einige Rabattverwaltungssoftware Funktionen zur Betrugserkennung und automatisierten Rechnungsstellung.