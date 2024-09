Produktivitäts-Bots-Software - Beliebteste Apps - Angola Beliebteste Zuletzt verwendet

Ein Bot ist eine Softwareanwendung, die dazu dient, Aufgaben für andere Programme oder Benutzer zu automatisieren oder auszuführen. Produktivitäts-Bots fungieren als Add-ons zu Softwaretools und erweitern diese um zusätzliche Funktionen, Organisation oder Automatisierung, die über die Grundfunktionen des Produkts hinausgehen. Durch die Integration eines Bots in eine Softwareplattform wird der Nutzen des vorhandenen Tools für das Team deutlich erhöht. Während Produktivitäts-Bots in verschiedene Softwaretypen integriert werden können, werden sie am häufigsten in Tools für die Teamzusammenarbeit verwendet.