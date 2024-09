Produktinformationsmanagementsysteme (PIM). - Beliebteste Apps - Vereinigte Arabische Emirate Beliebteste Zuletzt verwendet

Produktinformationsmanagementsysteme (PIM) zentralisieren und verwalten die Produktinformationen eines E-Commerce-Unternehmens und gewährleisten so eine einheitliche, genaue Ansicht der Produktdaten. Diese Tools tragen dazu bei, konsistente und qualitativ hochwertige Produktdaten zu pflegen. Produktmanager und Datenteams nutzen PIM-Systeme, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und Datenprobleme zu lösen, während Marketingteams sie nutzen, um Produktdaten über alle gewünschten Kanäle zu verteilen. Product Experience Management (PXM) ist eine fortschrittliche Form von PIM, die das Käufererlebnis durch die Nutzung von Produktdaten und digitalen Assets verbessert. Obwohl PXM typischerweise Funktionen für Digital Asset Management (DAM) umfasst, lassen sich PIM-Lösungen auch mit DAM-Tools integrieren, um Produktdaten zu verbessern. Darüber hinaus lässt sich PIM-Software in E-Commerce-Plattformen integrieren, um Produktdaten für Online-Shops bereitzustellen, und in ERP-Systeme oder Produktdatenmanagement-Software (PDM), um technische Produktspezifikationen zu erfassen.