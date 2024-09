Print-on-Demand-Software - Beliebteste Apps - Bulgarien Beliebteste Zuletzt verwendet

Mit Print-on-Demand-Software (POD) können E-Commerce-Unternehmen maßgeschneiderte Produkte wie Hemden, Tassen und Tragetaschen anbieten, die beim Kauf automatisch hergestellt werden. Dieses System macht Mindestbestellmengen überflüssig, sodass Unternehmen Kosten erst dann anfallen, wenn ein Kunde einen Kauf getätigt hat, was es perfekt für B2B-Unternehmen eignet. Jeder Artikel wird vom Anbieter hergestellt, versandt und versendet, was den Prozess rationalisiert und dem Verkäufer Zeit und Geld spart. Die POD-Software lässt sich nahtlos in E-Commerce-Plattformen integrieren und schafft einen Front-End-Marktplatz für Anbieter zur Verwaltung von Kundenbestellungen. Während POD-Lösungen Ähnlichkeiten mit Drop-Shipping- und Print-Fulfillment-Software aufweisen, zeichnen sie sich durch ihre Fähigkeit aus, kundenspezifische Produkte in großem Maßstab automatisch zu produzieren und zu versenden.