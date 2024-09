Software zur Verteilung von Pressemitteilungen - Beliebteste Apps - Angola Beliebteste Zuletzt verwendet

Eine Plattform für Software zur Verteilung von Pressemitteilungen verbreitet Pressemitteilungen und ähnliche Ankündigungen an verschiedene Medien wie Journalisten, Blogger und Nachrichtenagenturen. PR-Firmen (PR) und interne PR-Teams nutzen diese Software, um Unternehmensnachrichten an relevante Nachrichtenkanäle zu verbreiten und so die Berichterstattung in den Medien sicherzustellen. Marketingabteilungen nutzen diese Tools, um die Auswirkungen von Pressemitteilungen auf ihre Kampagnen und Suchmaschinenoptimierungsbemühungen (SEO) zu bewerten. Während einige Software zur Verbreitung von Pressemitteilungen einen eigenen Newswire-Dienst anbieten, besteht die Landschaft hauptsächlich aus unabhängigen Diensten, die Nachrichten an eine Reihe von Plattformen liefern. Bestimmte Vertriebslösungen ermöglichen es Unternehmen auch, einen gebrandeten Online-News-Hub für das Hosting und die Verbreitung von Pressemitteilungen einzurichten und anzupassen. Ein erheblicher Teil der Software zur Verteilung von Pressemitteilungen enthält Funktionen von Medienüberwachungssoftware und/oder Tools zur gezielten Ansprache von Medien und Influencern.