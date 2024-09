Predictive Analytics-Software - Beliebteste Apps - Andorra Beliebteste Zuletzt verwendet

Predictive-Analytics-Software untersucht historische Datenmuster und extrahiert daraus Erkenntnisse, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Durch die Untersuchung von Datensätzen werden mithilfe statistischer Analysen und Algorithmen Trends und Muster identifiziert. Analysten nutzen diese Software, um Entscheidungsmodelle zu erstellen und Unternehmensmanager bei der strategischen Planung für optimale Ergebnisse zu unterstützen. Vom Verständnis von Kunden, Produkten und Partnern bis hin zur Ermittlung potenzieller Risiken und Chancen bedient Predictive-Analytics-Software eine vielfältige Benutzerbasis, darunter Analysten, Geschäftsanwender, Datenwissenschaftler und Entwickler. Diese Programme ermöglichen es Unternehmen, von einem retrospektiven zu einem zukunftsorientierten Ansatz in Bezug auf das Kundenverhalten überzugehen und dabei sowohl gespeicherte als auch Echtzeit-Big Data zu nutzen. Sie können sowohl vor Ort, typischerweise für Unternehmensbenutzer, als auch in der Cloud bereitgestellt werden. Während viele Predictive-Analytics-Software proprietär ist, gibt es auch Open-Source-Alternativen. Jüngste Fortschritte zeigen die Integration mit Business-Intelligence-Plattformen, ERP-Systemen und anderer digitaler Analysesoftware und verbessern deren Nutzen und Zugänglichkeit in verschiedenen Bereichen.