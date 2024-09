Personalisierungs-Engines - Beliebteste Apps - Anguilla Beliebteste Zuletzt verwendet

Digitale Personalisierungs-Engines, auch Personalisierungs-Engines genannt, durchsuchen Kundendaten, die aus externer Software oder Kundeninteraktionen stammen, um Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle wie automatisierte Marketingkampagnen, Websites und Produktvorschläge anzupassen und zu verfeinern. Diese hochentwickelten Tools optimieren die Segmentierung, Prüfung und Verbreitung personalisierter Marketinginitiativen eins zu eins und stellen so die Wirksamkeit und Einprägsamkeit von Kampagnen sicher. Personalisierungs-Engines werden in der Regel von Marketingteams eingesetzt und sind häufig in Kundendatenplattformen (CDPs) und Digital Experience-Plattformen (DXPs) integriert oder ergänzen diese. Sie arbeiten mit Content-Experience-Software und A/B-Testtools zusammen, um einen umfassenden Zyklus der Erstellung und Verteilung personalisierter Inhalte zu orchestrieren.