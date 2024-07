Software zur Zahlungsorchestrierung - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Zahlungsorchestrierungssoftware bietet eine einheitliche Ebene, die Transaktionen verschiedener Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute integriert und verwaltet. Mit dieser Software können Unternehmen sowohl B2C- als auch B2B-Zahlungen abwickeln und überwachen, indem sie nahtlos zwischen verschiedenen Zahlungsgateways und Verarbeitungslösungen wechseln, Fehler reduzieren und fehlgeschlagene Transaktionen vermeiden. Darüber hinaus gewährleistet es die integrierte Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften. Dies macht es besonders für mittlere und große B2B-Unternehmen in Branchen wie E-Commerce, Einzelhandel und SaaS von Vorteil. Es ist wichtig, Zahlungsorchestrierungssoftware von Zahlungsgateways und Zahlungsverarbeitungssoftware zu unterscheiden, da sie sich in diese Lösungen integrieren lässt, anstatt sie zu ersetzen. Es verbindet sich auch mit E-Commerce-Plattformen und erleichtert so den grenzüberschreitenden und globalen Handel.